جامعة اوكسفورد: التحول للطاقة المتجددة قد يوفر للعالم حوالي 12 تريليون دولار بحلول 2050

اظهرت دراسة لـجامعة اوكسفورد أن التحول من الوقود الأحفوري للطاقة المتجددة قد يوفر للعالم حوالي 12 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وشددت الدراسة على أن التحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة ليس مكلفاً، وأن الانتقال للطاقة الخضراء أمر منطقي اقتصادياً نتيجة انخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة.

وتستند نتائج الدراسة إلى تكاليف تكنولوجيا الطاقة المختلفة ولا تأخذ في الحسبان التكاليف المتعلقة بأضرار المناخ والتكيف معه.

وتؤكد الدراسة على أن تكاليف الطاقة المتجددة تتجه للانخفاض على مدار عقود، وأنه في حالة تسريع الانتقال فإنها ستكون أرخص بشكل أسرع.

المصدر: موقع المنار