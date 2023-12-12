غوتيريش حول التخلص من الوقود الاحفوري: الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من الطموح والمرونة

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مخاطبا المفاوضين بالقول إن الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من الطموح والمرونة.

ومع دخول مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في دبي في الإمارات العربية المتحدة ساعاته الـ 48 الأخيرة، وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة واضحة إلى المفاوضين الحكوميين قائلا “يجب أن نختتم المؤتمر بنتيجة طموحة تظهر عملا حاسما وخطة موثوقة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، وحماية أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ”.

ويشير الأمين العام بذلك إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض كيلا يزيد عن 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. وتشارك الوفود في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن بنود جدول الأعمال الرئيسية بما فيها مستقبل استخدام الوقود الأحفوري، وزيادة الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وضمان الدعم المالي للبلدان الضعيفة.

وفي حديثه للصحفيين اليوم الاثنين، نبه أمين عام الأمم المتحدة إلى سباق البشرية مع الزمن حيث إن كوكبنا على بعد “دقائق من منتصف الليل” للحد الأقصى المسموح به وهو 1.5 درجة مئوية، في إشارة إلى أحد الأهداف الأساسية للاحتباس الحراري الذي حدده اتفاق باريس لعام 2015. وأضاف الأمين العام أن “الساعة ما زالت تدق”.

وأضاف أنه “مع اقتراب مؤتمر المناخ من خط النهاية، لا تزال هناك “ثغرة يتعين سدها”. وقال غوتيريش “الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من الطموح وأقصى قدر من المرونة. ويجب على الوزراء والمفاوضين تجاوز الخطوط الحمراء التعسفية والمواقف الراسخة وتكتيكات التعطيل”.

وحث غوتيريش الدول على “المضي قدما في التفاوض بحسن نية والارتقاء إلى مستوى التحدي، محذرا أيضا من أن أي “تسوية من أجل الحلول” يجب ألا تأتي على حساب “التنازل عن العلم أو الحاجة إلى إيجاد أكثر الحلول طموحا”.

وشدد على أنه في “عالم متشرذم ومنقسم، يمكن لمؤتمر المناخ أن يظهر أن التعددية تظل أفضل أمل لنا لمواجهة التحديات العالمية”.

المصدر: وكالات