القوات الروسية تحبط تقدم القوات الأوكرانية باتجاه خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، عن إحباط محاولات القوات الأوكرانية التقدم باتجاه خيرسون، مؤكدةً مقتل 120 جنديا أوكرانيا خلال التصدي للهجوم.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون، وخلال التصدي لها تم القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 دبابات و13 عربة قتال مشاة.

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجو-فضائية الروسية بضربات عالية الدقة، مراكز الانتشار المؤقتة لكتيبة “كراكن” للقوميين الأوكرانيين المتطرفين، واللواء 92 الميكانيكي واللواء 81 المحمول، وتم القضاء على أكثر من 50 عنصرا من القوميين المتطرفين، وتدمير أكثر من 10 آليات عسكرية.

كذلك تم توجيه ضربات مركزة على المواقع القتالية التابعة للواء المشاة الميكانيكي 58 و93 بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أسفرت هذه الضربات عن مقتل أكثر من 230 جنديا أوكرانيا وتدمير 10 دبابات و23 عربة قتال مصفحة.

ودمرت القوات الروسية 4 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخائر في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه.

وأسقط الدفاع الجوي الروسي 8 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى ذلك تم اعتراض وتدمير 25 قذيفة من أنظمة “هيمارس” و”أولخا” في مقاطعة خيرسون ونوفويا كاخوفكا.

هذا وأعلن رئيس بلدية مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، أن “القوات الأوكرانية قصفت وسط المدينة وأصابت المبنى الإداري في منطقة فوروشيلوفسكي”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية السبت، إن قرابة 5 آلاف دبابة أوكرانية ومركبات قتالية مدرعة أخرى دمرت بالفعل أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخسائر الأوكرانية “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغت 293 طائرة حربية، و155 طائرة هليكوبتر، و1973 طائرة بدون طيار، و375 منظومات قذائف مضادة للطائرات، و4998 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و837 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3393 منظومة مدفعية وقذائف هاون، فضلا عن 5640 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة”.

المصدر: روسيا اليوم