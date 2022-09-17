بالفيديو | الملايين في كربلاء يحيون ذكرى الأربعينية في أكبر تجمع بشري في العالم

شهدت مدينة كربلاء المقدسة ليل الجمعة – السبت حشوداً مليونية، احيت ذكرى ليلة الأربعين، كبحر بشري هادر، من مختلف القارات. حشود بشرية، وصلت إلى مدينة كربلاء المقدسة، من كل حدبٍ وصوب، بعد مسير لأيام، قطعت خلالها مئات الكيلومترات، حباً وشوقاً للإمام المظلوم في كربلاء.

طوفانٌ بشريٌ فاق تعداده العشرين مليون بحسب السلطات العراقية، جاؤوا لإحياء مصيبة أهل البيت عليهم السلام ومواساةً لعقيلة الهاشميين، بعد انقطاعٍ تسببت به حائجة كورونا.

مشاهد أكدت بمضامينها ومعانيها وحدة الصف والاعتصام بحبل الل المتين بوجه أعاصير الحاقدين والظالمين والمغتصبين الصهاينة، تحت راية أبي الأحرار عليه السلام.

صغاراً كباراً شيوخاً نساءً، لم يمنعهم لا مرضٌ ولا عوزٌ ولا ظلم حكامٍ عن السير في دروب العشق لتجديد العهد والبيعة للإمام الحسين عليه السلام، في أبهى صورة.

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المصدر: يونيوز