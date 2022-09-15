بالفيديو.. نشيد سلام يا مهدي مع المشاية في زيارة الأربعين

أنشد زوار الإمام الحسين عليه السلام في طريق المشاية، الواصل بين مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، نشيد سلام يا مهدي، وسط أجواء مفعمة بالإيمان.

يواصل زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) من داخل العراق وخارجه مسيرهم إلى كربلاء، حيث تستقبلهم المواكب الخدمية وتقدم لهم الخدمات المتنوعة على طول طريق المشاية.

هذا ويقضي زوار الامام الحسين (ع) ساعات وأيام في الطريق إلى كربلاء للمشاركة في احياء مراسم أربعينية أبي عبد الله في مسيرة المشايا سيراً على الأقدام للوصول إلى كربلاء المقدسة.

ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (ع) في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (ع) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع).





المصدر: وكالة يونيوز