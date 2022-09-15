شركة كندية تصنع قطاراً أسرع من الطائرة..

كشفت شركة «ترانس بود» الكندية ومقرها مدينة تورنتو، عن تصميم قطار بطول 24.9 متر، ويسير بسرعة 1000 كيلو متر في الساعة ينقل الركاب والبضائع، وبكلفة نقل أقل 44% من كلفة تذكرة الطائرة. ويخفض زمن الرحلة بين مدينتين من 45 دقيقة، إلى دقيقتين فقط

وأكدت الشركة أن المشروع الذي أطلقت عليه اسم «فلوكس جيت» هو نظام نقل كهربائي بالكامل، «هجين بين طائرة وقطار»، وينافس بسرعته الطائرة، ما يجعله أسرع من طائرة تجارية، و3 أضعاف سرعة القطارات عالية السرعة المتاحة حالياً في العالم، ويتميز بأنه صديق للبيئة ولا يصدر أي انبعاثات، وسيقلل بمقدار 636 ألف طن سنوياً من الانبعاثات، ويحصل على الطاقة الكهربائية من دون تلامس، حيث يسحب الطاقة من المجالات المغناطيسية

ومن الميزات التي ذكرتها الشركة أن القطار يحد من الاحتكاك عبر الاعتماد على الفيزياء.

وأوضحت الشركة أن الخطوة الأولى للمشروع هو بناء شبكة أنابيب مفرغة بطول 321868 متر بين مدينتي إدمونتون وكالجاري الكنديتين، وستبدأ بناء أنابيب في باقي المدن عام 2027، حيث تجمع الشركة الأموال من المستثمرين لتنفيذ المشروع، وأشارت إلى أنها جمعت منذ مارس/ آذار الماضي 550 مليون دولار فقط، من مستثمرين بريطانيين وصينيين، في حين أن المشروع يحتاج إلى 18 مليار دولار للتنفيذ الكامل.

وسينقل القطار 54 راكباً و10 أطنان من البضائع في كل رحلة بين المدينتين في دقيقتين في وقت تستغرق الرحلة بينهما 45 دقيقة بالقطار الحالي، ويوفر 140 ألف وظيفة، و19.2 مليار دولار زيادة في الناتج المحلي.

المصدر: مواقع