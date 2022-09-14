بلومبرغ: أغنى الأثرياء الأمريكيين خسروا 93 مليار دولار في يوم واحد

قالت وكالة بلومبرغ اليوم، إن أغنى الأثرياء الأمريكيين فقدوا ما مجموعه 93 مليار دولار في يوم الثلاثاء بسبب انخفاض أصولهم بعد أن أصدرت وزارة العمل أرقاما جديدة عن التضخم.

ووفقا للوكالة، انخفضت ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار ، وإيلون ماسك مؤسس شركة تسلا – بمقدار 8.4 مليار دولار ، ورئيس شركة “ميتا” صاحبة “فيسبوك” مارك زوكربيرج – بمقدار 5.6 مليار دولار، ومؤسسي شركة Google Corporation، لاري بيدج وسيرغي برين – بمقدار 5.2 مليار دولار و 4.9 مليار دولار، على التوالي ، ووارن بافيت رئيس شركة Berkshire Hathaway – بمقدار 3.4 مليار دولار ، وأحد مؤسسي شركة مايكروسوفت بيل غيتس – بمقدار 2.8 مليار دولار.

كما أشارت بلومبرج ، كان هذا “تاسع أكبر تخفيض في أصول رجال الأعمال في يوم واحد” منذ بداية احتساب مؤشر المليارديرات.

في الوقت الحالي، يقف ماسك على رأس قائمة أغنى الناس على هذا الكوكب، وتقدر ثروته بـ 256 مليار دولار.

المصدر: وكالة تاس الروسية