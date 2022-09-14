تقرير مصور | مقتل ضابط صهيوني بعملية بطولية في الضفة والاحتلالُ يصفُها بأسوأِ الكوابيس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 14 2022 - 17:58

تقرير مصور | مقتل ضابط صهيوني بعملية بطولية في الضفة والاحتلالُ يصفُها بأسوأِ الكوابيس

منذ 29 mins 14 September، 2022
عملية حاجز جلمة بالضفة الغربية
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

تمثلُ عمليةُ حاجزِ الجلمة تجسيداً لاسوأِ كوابيسِ الاحتلالِ الذي تخشى اوساطُه من تطورِ نمطِ العملياتِ الفلسطينيةِ وتوسعِها، في ظلِّ اقترابِ الاعيادِ اليهوديةِ واحتمالاتِ التصعيدِ في المسجدِ الاقصى.

وتعليقاً على عمليةِ الجَلَمة، اعتبرَ رئيسُ أركانِ جيشِ الاحتلال أفيف كوخافي أنَ عملياتِ المقاومةِ هي تحدٍّ تواجهُه قواتُ العدوِ على كافةِ الجبهات.

بدورها  باركت فصائلُ المقاومةِ الفلسطينية العمليةَ البطوليةَ قربَ حاجزِ الجلمة بجنين بالضفةِ المحتلة التي نفذَها الشهيدانِ أحمد وعبد الرحمن عابد، مؤكدةً أنها ردٌ طبيعيٌ ومشروعٌ على جرائمِ الاحتلالِ بحقِ الشعبِ الفلسطيني وردٌ على استباحةِ المقدسات ، وشددت الفصائلُ على أنَ سلسلةَ العملياتِ البطوليةِ سوفَ تستمرُ حتى دحرِ الاحتلالِ وزوالِه.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة