شولتس: ستكون لدينا بنية تحتية حديثة للاستغناء عن مصادر الغاز الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2022 - 15:48

شولتس: ستكون لدينا بنية تحتية حديثة للاستغناء عن مصادر الغاز الروسية

منذ 1 ساعة 12 September، 2022
أولاف شولتس
أخبار دولية - المانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تتطلع للحصول على بنية تحتية حديثة من أجل الحصول على الغاز المسال من مصادر غير روسية. وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في برلين الاثنين، “سيكون لدينا بنية تحتية حديثة تمكنا من الحصول على الغاز المسال من مصادر أخرى”.

وأضاف شولتس خلال كلمته، أنه “من الضروري أن نصبح مستقلين عن وسائل الطاقة الروسية ونحقق نجاحاً في ذلك”. وأكد شولتس أن ألمانيا “ستستغني عن الفحم الروسي وستحصل عليه من مصادر أخرى بداية من شهر تشرين الأول/أكتوبر”.

المصدر: روسيا اليوم

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