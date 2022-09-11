صهاينة اقتحموا الحرم الابراهيمي بالخليل في الضفة المحتلة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة بحماية قوات العدو الاسرائيلي الاحد “الحرم الابراهيمي” بمدينة الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقال مدير الحرم الابراهيمي غسان الرجبي إن “مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا قسم ومصلى الاسحاقية بالحرم الابراهيمي تزامنا مع صلاة الظهر”، وتابع ان “ذلك حصل برفقة قوات الاحتلال التي وفرت الحماية لهم وقامت بتسهيل عملية اقتحامهم، في انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين”، واوضح ان “الحرم يتعرض بشكل متواصل لعمليات الاقتحام من قبل المستوطنين، ويتم السماح لم يسمى السياح اليهود من اقتحام أروقته”.

المصدر: وكالة وفا