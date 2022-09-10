اصابة سبعة جنود صهاينة في الضفة الغربية والاحتلال يهدد بعملية واسعة

أعلنت مصادر صهيونية عن إصابة 7 جنود في جيش العدو بين المتوسطة والطفيفة بعد حرق عدد من شبان برج عسكري للاحتلال على مدخل بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية فيما بينت مصادر محلية ، أن شاباً ملثماً أشعل النار في البرج العسكري عند مدخل بيت أمر بالخليل بينما كان جنود الاحتلال نائمين داخله.



وتتخوف اوساط الاحتلال من تصاعد العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية وتطورها، ومن محاولات الفلسطينيين نقل هذه العمليات الى الاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين حيث وضعت قوات العدو في حالة تأهب لمواجهة ذلك.

المصدر: قناة المنار