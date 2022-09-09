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September 9 2022 - 20:30

الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 88 صهريجاً من النفط السوري من حقول الجزيرة

منذ 12 mins 9 September، 2022
الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة
سورية - عربي وإقليمي

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة لسانا بأن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 88 صهريجاً معبأ بالنفط السوري المسروق خرج اليوم من معبر المحمودية غير الشرعي ودخل الأراضي العراقية.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل غادر الاراضي السورية على دفعات باتجاه قواعد الاحتلال الأمريكي في شمال العراق.

وأخرجت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي أكثر من 300 صهريج محمل بالنفط عبر المعابر غير الشرعية التي تستخدمها قوات الاحتلال الأمريكي لعمليات السرقة.

المصدر: وكالة سانا

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