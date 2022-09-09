الرئيس عون اطلع في اجتماع بعبدا من الموفد الاميركي على نتائج اتصالاته مع الجانب الاسرائيلي

اعلن الموفد الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه “متفائل في الوصول الى اتفاق حول ترسيم الحدود وان هناك تقدماً في هذا المجال”.

وكان هوكشتاين قد وصل الى قصر بعبدا في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة واستهل لقاءاته في لبنان باجتماع ترأسه الرئيس عون في حضور عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد الله بو حبيب، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارين رفيق شلالا واسامة خشاب.

وعن الجانب الاميركي القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد ميكايلس Richard Michaels، كبيرة مستشاري هوكشتاين لمفاوضات الحدود البحرية ورئيسة الوحدة الاقتصادية في مكتب شؤون الشرق الادنى نادين زعتر، مديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي الاميركي ليندسي ميريل ونائبة مستشار الشؤون السياسية الاقتصادية في السفارة الاميركية في بيروت آمي سميث.

وخلال اللقاء، عرض هوكشتاين على الرئيس عون لنتائج الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات. واستمع الى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها.

هوكشتاين

بعد اللقاء، ادلى هوكشتاين بتصريح مقتضب فقال: “كان اجتماعاً ممتازاً وأعتقد أننا احرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال، وسأواصل جولتي على المسؤولين الرسميين، على ان أدلي بالمزيد حول هذا الموضوع بعد الانتهاء من لقاءاتي. وأنا ممتن للرئيس عون على استقباله لي وعلى المناقشات التي اجريناها خلال الاجتماع ومتفائل في الوصول الى اتفاق”.

المصدر: المنار + الوكالة الوطنية للإعلام