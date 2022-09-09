الوزير الحاج حسن من دير عمار: المواطن لم يعد يستطيع تحمل الضغط الاقتصادي

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن جولته الشمالية، بزيارة بلدية دير عمار، حيث كان في استقباله النائب أحمد الخير، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس غرفة التجارة و الصناعة والزراعة في طرابلس و الشمال توفيق دبوسي، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ورئيس المجلس البلدي في دير عمار الشيخ خالد الدهيبي والاعضاء.

وعقد لقاء مع المزارعين بحضور رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة سونيا ابيض، جرى في خلالع نقاش حول القطاع الزراعي في المنطقة، والبحث في المشاكل التي يواجهها القطاع والحلول.

الحاج حسن

وفي موضوع تصريف البطاطا العكارية، اشار الحاج حسن ان “المنتج موجودة بالاسواق وبأسعار لا تقل عن سوق الجملة عن ١٢٠٠٠ ليرة، لكن في سوق المفرق يصل السعر الى ٢٠ و ٢٥ الف ليرة، لذلك يجب على التجار ضبط تجارتهم والاحساس مع الناس، لان المواطن لم يعد يستطيع تحمل الضغط الاقتصادي”.

واعلن عن “مشروع للطاقة الشمسية لصغار المزارعين تم اعداده، بتمويل من الهيئات المانحة وانا بصدد انتظار الاجابة منها، وفي مقدمتها منظمة “الفاو”، من أجل ايجاد حل لمشكلة الطاقة مما ينعكس ايجاباً على الاسعار”.

الدهيبي

وفي مداخلة له، أكد الدهيبي “الدور الوطني الكبير الذي يلعبه الرئيس نبيه بري والذي يعتبر ان عكار والضنية جزءان لا يتجزءان من همه الاساسي، وهو الرجل الذي أكمل مسيرة رفع الحرمان و التنمية الحقيقية و الوطنية التي بدأها امام الوطن المغيب السيد موسى الصدر”، وشكره على “اهتمامه بشؤون الشمال عبر الدور الذي يلعبه الوزير عباس الحاج حسن وزياراته المتكررة للمنطقة التي تشهد حلولاً حقيقية في الملف الزراعي بشكل مباشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام