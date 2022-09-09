الطيران السوري الروسي المشترك شن غارات استهدفت منشآت لجبهة النصرة في حفسرجة ومحيط إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2022 - 01:36
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رئيس حكومة تصريف الأعمال يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن عودة النازحين السوريين
ميقاتي: هناك غياب كامل لدى المجتمع الدولي لأي خارطة طريق واقعية لحل أزمة النازحين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم
ميقاتي لِغوتيريش: لبنان يدعو دون إبطاء إلى البدء بتنفيذ الآليات الدولية المعتمدة حول عودة اللاجئين
مراسل المنار: وصول حسين نحال ونجله محمد إلى مطار بيروت بعد اعتقالهما لنحو ثلاثة أشهر من قبل السلطات الإماراتية
كتلة الوفاء للمقاومة: الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني يتحملان مسؤوليّة المراوغة في الاستجابة لحقوق لبنان
الوفاء للمقاومة: حريصون على الموقف الوطني الموحد المتمسك بحقوق لبنان ونشيد بموقف المقاومة الحازم وبجهوزيتها الفاعلة
الوفاء للمقاومة: الأوضاع المعيشية تستدعي اهتماما وطنيا موازيا للاستحقاق الرئاسي وعلى الحكومة النهوض بالقطاعات الحيوية
الوفاء للمقاومة: منهجية تقطيع الوقت والتأجيل ما بعد الاستحقاق الرئاسي سوف تزيد من تخبط وتردي الواقع الاقتصادي والاجتماعي
اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على القطاع العام تجتمع في السراي الحكومي وتبقي اجتماعاتها مفتوحة
وزير الدفاع موريس سليم: تعديل بدل النقل للعسكريين ليصبح 1.800.000 ليرة شهريا وندرس إعطاء إضافة على المساعدة الاجتماعية
المديرية العامة لأمن الدولة توقف السوري (ح.ن) في الشمال بعد صدور مذكرات توقيف بحقه بتهم الاتجار بالبشر وترويج المخدرات
فلسطين المحتلة: إصابة 6 فلسطينيين باعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة في بلدة سنجل شمال رام الله
مصدر في الاتحاد الأوروبي: من غير المرجح أن تدعم معظم دول الاتحاد فكرة وضع حد لسعر واردات الغاز الروسي
الرئيس الامريكي جو بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية الى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار
البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا يزال ملتزما بالدبلوماسية تجاه إيران ولسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق مثلما كنا من قبل
قصر باكينغهام: وفاة ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية عن عمر 96 عاما ويخلفها نجلها تشارلز ملكا لبريطانيا
رئيسة وزراء بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيت الثانية صدمة كبيرة لبريطانيا والعالم ونعلن ولاءنا للملك تشارلز الثالث
رؤساء وزعماء العالم ينعون الملكة إليزابيت الثانية ويتذكرون مآثرها
البرازيل: وفاة 14 شخصا على الأقل وفقدان 26 آخرين جراء غرق مركب شمالي البلاد
الطيران السوري الروسي المشترك شن غارات استهدفت منشآت لجبهة النصرة في حفسرجة ومحيط إدلب
منذ 1 ساعة
9 September، 2022
الطيران السوري الروسي
روسيا
ريف ادلب
سورية
محاربة الارهاب
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