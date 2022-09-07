بوتين يلتقي شي جين بينغ في قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر

قال أندري دينيسوف، السفير الروسي لدى الصين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر.

وقال السفير “تحديدا في أقل من 10 أيام، سيجتمع قادتنا مرة أخرى في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، ونحن نستعد لذلك بنشاط”.

وأضاف: “لا أريد أن أقول إن مؤتمرات القمة عبر الإنترنت ليست مكتملة، ولكن مع ذلك، فإن الاتصال المباشر بين القادة هو نوع مختلف إلى حد ما من المناقشة. بطريقة أو بأخرى، ستكون هناك جلسات عامة واجتماعات مختلفة، مثل اجتماع كامل لزعمائنا مع جدول أعمال مفصل، ونحن الآن، في الواقع، نعمل مع شركائنا الصينيين حول ذلك “.

تعقد قمة منظمة شانغهاي للتعاون يومي 15 و 16 أيلول/سبتمبر في سمرقند (أوزبكستان).

المصدر: وكالات