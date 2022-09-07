لليوم الـ31 على التوالي.. المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل المعتقلان الشقيقان أحمد (44 عاماً) وعدال (34 عاماً) موسى، إضرابهما عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، رفضاً لاعتقالهما الإداريّ المستمر.

وقال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقّ أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال لمدة ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن المعتقل أحمد نُقل مؤخراً مرات عدة من سجن “الرملة” إلى مستشفى “كابلان”، نتيجة تدهور وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

علماً أن المحكمة رفضت استئناف تقدمت به محاميته على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

والمعتقل عدال أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن “عوفر”.

المصدر: فلسطين اليوم