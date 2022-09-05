قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل فلسطينيًا على حاجز عسكري قرب قرية المغير برام الله (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 18:46
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الخارجية الروسية: مسلح مجهول فجر عبوة ناسفة قرب سفارتنا في كابول ما أدى الى مقتل اثنين من موظفي بعثتنا
المتحدث باسم الكرملين: ندين بشدة الهجوم على سفارتنا ومن المهم الحصول على معلومات من كابول بشأن ما حدث
الخارجية الايرانية: ندعو جميع الأطراف في العراق الى الحوار ونؤكد أن الإستقرار فيه يؤثر على الأمن الإقليمي
الخارجية الايرانية: لا يحق لأي دولة تهديد الملاحة بالمياه الدولية وتحركات المسيرات الامريكية مستفزة
مراسل اكسيوس عن السفير الامريكي في كيان الاحتلال: نريد حلاً دبلوماسياً مع ايران ولكن وفق الشروط التي وضعها الرئيس بايدن
جيش الاحتلال الصهيوني: الجندي الذي يحتمل أنه أطلق النار على شيرين أبو عاقلة بالخطأ وقتلها لن يحقق معه
جيش الاحتلال الصهيوني: النيابة العسكرية لم تجد أي مخالفة تستدعي فتح تحقيق جنائي في قتل شيرين أبو عاقلة
شرطة الاحتلال تداهم خيام عائلة الدبسان في قرية أم علق بالنقب المحتل وتسلمهم أوامر هدم للخيام
لجنة أوبيك: نوصي بعودة التحالف الى معايير شهر آب ما يقلل إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل في اليوم
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل فلسطينيًا على حاجز عسكري قرب قرية المغير برام الله (فلسطين اليوم)
منذ 57 mins
5 September، 2022
اعتقال فلسطيني
الاحتلال الاسرائيلي
رام الله
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