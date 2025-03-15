استشهاد مواطن في غارة جوية على سيارة في بلدة برج الملوك جنوبي لبنان

أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان رسمي، أن غارة جوية شنتها الطائرات الإسرائيلية على سيارة في بلدة برج الملوك أدت إلى استشهاد مواطن لبناني.

ووفقًا للتفاصيل الأولية، استهدفت مسيرة معادية من طراز “رابيد” باللون الأصفر السيارة التي كانت تقل شخصين في البلدة. وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة، بالإضافة إلى فرق الصليب الأحمر اللبناني من مركز مرجعيون، إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية والمساعدة اللازمة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ اعتداءاته على لبنان وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يواصل شن الغارات شبه اليومية على مناطق في الجنوب والبقاع، مما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين.

ورغم خطورة هذه الانتهاكات، يثير صمت لجنة المراقبة المعنية بتنفيذ القرار 1701 تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الدولية بحماية السيادة اللبنانية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقرار الدولي 1701 ووقف خروقاته المتواصلة.

ويقول محللون إن الحكومة الإسرائيلية تتصرف وكأنها في حالة حرب من جهة واحدة، دون أي احترام للاتفاقات الدولية أو الالتزامات التي تم التوصل إليها. والأكثر غرابة هو الصمت الذي يحيط بلجنة المراقبة، التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن ضبط تطبيق القرار 1701 ومراقبة احترام الهدنة، ما يعكس تساهلاً مريباً في مواجهة هذه الخروقات.

وبالمقابل، تتصاعد الدعوات إلى الحكومة اللبنانية لبذل المزيد من الجهود لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. ومن المستغرب غياب موقف رسمي حازم تجاه هذه الخروقات المستمرة.

المصدر: مواقع