اندلاع اشتباكات مُسلحة.. شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لعدد من مدن الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات، خلال اقتحامها مدنا عدة في الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين، ومواجهات مع مواطنين، أسفرت عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها عدة أحياء بالمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال حي الطيرة جنوبي رام الله واعتقلت الناشط في الجبهة الشعبية الأسير المحرر رامي فضايل من منزله.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في الحي دون وقوع إصابات.

وفي نابلس، أصيب شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العين غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العين، وأصيب شابان جراء تعرضهما للدهس بجيب عسكري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب كريم شاهين بعد مداهمة منزله بالمخيم وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وفي جنين، استشهد الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عاما) متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين، واعتقل جنود الاحتلال عددا من الفلسطينيين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمد نصيف غوادرة، وأمين السعدي، وأنور نضال سباعنة، وعدي مناصرة، ونورس غوادرة.

المصدر: فلسطين اليوم