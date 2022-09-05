مراسل الموقع: جرح 6 عناصر من الجيش اللبناني بإنقلاب آلية عسكرية في جرد النجاص بجرود الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 00:12

مراسل الموقع: جرح 6 عناصر من الجيش اللبناني بإنقلاب آلية عسكرية في جرد النجاص بجرود الضنية

منذ 2 ساعة 4 September، 2022
أخبار موقع المنار

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