إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر “التيار الشمالي 1” إلى أجل غير مسمى

نشرت شركة “غازبروم” الروسية بيانا كشفت فيه وجود أعطال في توربين الضخ الخاص بخط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 1″، وضرورة قيام شركة “سيمنز” بإصلاحه بأسرع وقت.

وجاء في البيان الذي نشرته “غازبروم” على قناتها في تلغرام أنه “خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة الدوار الضغط المنخفض والمتوسط”.

وأضاف البيان أنه “تم الكشف عن الزيت في وصلة قابس الكبل للوحة الفرعية BPE2المضمنة في المحرك.. وتم العثور على الزيت أيضًا في منطقة خط الكابلات في الصندوق الطرفي الخارجي لنظام التحكم التلقائي GPA خارج غلاف الضوضاء والعزل الحراري. كما تم التوقيع على تقرير كشف تسرب الزيت من قبل ممثلي شركة سيمنز”.

وتم تلقي تحذير من روستشنادزور (الخدمة الفيدرالية للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية) من روسيا بأن الأعطال والأضرار المكتشفة لا تسمح بالتشغيل الآمن الخالي من المخاطر لمحرك التوربينات الغازية. في هذا الصدد، من الضروري اتخاذ التدابير المناسبة وتعليق التشغيل الإضافي لوحدة ضخ الغاز ترينت 60 فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المحددة.

وتابع البيان “تم اكتشاف تسربات نفطية مماثلة سابقا في وحدات الضغط للمحركات رقم 075، رقم 076، رقم 120، والتي خضعت لإصلاح المصنع وهي الآن في حالة توقف قسري. وفقا لمعلومات شركة سيمنز، لا يمكن الإيقاف التام لتسرب الزيت في هذه المحركات إلا في ظروف شركة إصلاح متخصصة”.

وتم إرسال خطاب بخصوص الأعطال التي تم تحديدها لوحدة ترينت 60 (رقم 24) والحاجة إلى إصلاحها، إلى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز (Siemens Energy AG)، كريستيان بروخ. وحتى يتم التخلص من الملاحظات على تشغيل المعدات، تم إيقاف نقل الغاز إلى خط أنابيب الغاز التيار الشمالي (نورد ستريم) بشكل تام.

وفي سياق متصل كان قد أعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، اليوم الجمعة، أن وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اتخذوا قرارا بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.

ووفقا لما نقلته وكالة “كيودو” للأنباء، فقد أشار الوزير إلى أن سبب تحديد الحد الأقصى للسعر هو الحاجة إلى “الحد من دخل روسيا من مصادر الطاقة”.

من جانبها أعلنت وزارة المالية البريطانية، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة السبع ستحظر التأمين على السفن وتقديم تمويل لناقلي النفط الروسي بسعر أعلى من السعر المحدد.

المصدر: وكالة سبوتنيك