اعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن قرب كريات 4 شرق الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2022 - 16:24

اعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن قرب كريات 4 شرق الخليل

منذ 32 mins 2 September، 2022
أخبار موقع المنار
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