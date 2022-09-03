حركة حماس: عملية الخليل نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا، والتي أصيب فيها جندي صهيوني على مفرق بيت عينون، قرب مستوطنة “كريات أربع” شرق مدينة الخليل.

وتقدم الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتعزية من ذوي الشهيد البطل ومحبيه.

وأكد القانوع أن هذه العملية نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا وأسرانا ومقدساتنا.

كما دعا الناطق باسم حركة حماس المقاومين الأبطال إلى مزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال، والاشتباك معهم في المواقع كافة، وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدامهم.

المصدر: وكالة شهاب