أوروبا تحت لهيب حرارة الصيف … وتزلج على الثلج في افريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2022 - 12:56

أوروبا تحت لهيب حرارة الصيف … وتزلج على الثلج في افريقيا

منذ 60 mins 2 September، 2022
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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