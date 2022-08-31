عدوان إسرائيلي على سوريا يستهدف مطار حلب الدولي ومناطق في دمشق وريفها

أعلن مصدر عسكري سوري أن العدو الاسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار. وقال المصدرإنه “حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الاسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار”.

كما وأفادت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها وأسقطت عدداً منها.

وقال مصدر عسكري سوري أنه “حوالي الساعة 18 ، 21 من مساء اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبربا شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق”.

وأشار المصدر إلى ان وساط الدفاع الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، لافتاً إلى أن العدوان ادى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر: وكالة سانا