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August 31 2022 - 13:42

وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي نتائج زيارته لطهران

منذ 40 mins 31 August، 2022
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق - عربي وإقليمي

أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بشأن نتائج زيارته الأخيرة إلى طهران. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن حسين تلقى اتصالاً من بن فرحان، أعرب خلاله الأخير عن تضامن المملكة مع الشعب العراقي ودعم استقرار وأمن البلاد. وأضاف البيان أن الجانبين بحثا نتائج زيارة الوزير العراقي لطهران، وما تعكسه من إيجابية على العلاقات الثنائيّة بين الرياض وطهران.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي استمرار بلاده قيادة الوساطة لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية، “وقدم عرضاً مفصلاً في هذا الصدد”.

المصدر: فارس

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