وزير الخارجية العراقي يعلن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة خارج العراق.

وقال خلال انطلاق أعمال منتدى الحضارات العريقة الدولي الذي تستضيفه بغداد إن “أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كانت له يد في تدمير المعالم الحضارية، إلا إن تلك الأعمال الإرهابية لايمكنها طمس التاريخ”.

وأضاف أن “منتدى الحضارات يعد نهجا دبلوماسيا لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات”.

وأشار حسين إلى أن “العراق تعرض في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي، لكن الحكومة العراقية بذلت جهودا لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار، إذ أعادت أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة”.

المصدر: وكالات