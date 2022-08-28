المرابطون بمناسبة العيد لـ77 للأمن العام: هذه المؤسسة هي ركن أساسي من أركان صيانة الأمن القومي اللبناني

هنّأت حركة الناصريين المستقلين المرابطون المديرية العامة للأمن العام بعيدها ال٧٧، مؤكدة في بيان أن” هذه المؤسسة هي ركن أساسي من أركان صيانة الأمن القومي اللبناني، والتي حققت إنجازات هامة في الحرب ضد الإرهاب والمخربين ومكافحة التجسس ضد العدو الاسرائيلي، وخدمة المواطنين اللبنانيين في همومهم اليومية رغم كل الظروف الصعبة التي تتعرض لها هذه المديرية”.

واضاف البيان”كما أن الدور المحوري الذي يقوم فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على الصعيد الوطني في الداخل والخارج، والمساهمة في الكثير من الحلول للأزمات السياسية التي يمر بها الوطن اللبناني، هو قيمة إضافية لهذه المؤسسة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطننا اللبناني”.

وختم”كل التحية للرجال والنساء في المديرية العامة للأمن العام والمجد والخلود لشهداء هذه المؤسسة”.

المصدر: بريد الموقع