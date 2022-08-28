الدفاع التركية: ست سفن تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2022 - 13:02

الدفاع التركية: ست سفن تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية

منذ 2 ساعة 28 August، 2022
630b1fb04236042e4f6ed84d
تركيا - عربي وإقليمي

قالت وزارة الدفاع التركية، إن ست سفن تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة التركية في تغريدة على تويتر: “يستمر العمل في مجال شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ومع حلول صباح اليوم، غادرت ست سفن أخرى محملة بالحبوب هذه الموانئ”.

تم في اسطنبول يوم 22 تموز/يوليو، التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية الروسية والسماح بتصديرها مقابل تقديم روسيا المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.

يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة