الدفاع التركية: ست سفن تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع التركية، إن ست سفن تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة التركية في تغريدة على تويتر: “يستمر العمل في مجال شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ومع حلول صباح اليوم، غادرت ست سفن أخرى محملة بالحبوب هذه الموانئ”.

تم في اسطنبول يوم 22 تموز/يوليو، التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية الروسية والسماح بتصديرها مقابل تقديم روسيا المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.

يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

المصدر: وكالات