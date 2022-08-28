الخارجية التونسية تنفي مغادرة رئيس غينيا بيساو أعمال قمة ”تيكاد 8” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2022 - 13:02

الخارجية التونسية تنفي مغادرة رئيس غينيا بيساو أعمال قمة ”تيكاد 8”

منذ 2 ساعة 28 August، 2022
تونس
تونس - عربي وإقليمي

نفى مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية أن يكون رئيس غينيا بيساو قد قاطع فعاليات القمة اليابانية الإفريقية للتنمية “تيكاد 8” التي تستضيفها تونس.

وأوضح محمد الطرابلسي المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الرئيس عومارو سيسوكو أومبالو غادر نظرا لارتباطه بالتزامات أخرى، علما أن وزير خارجية هذا البلد الإفريقي وقع على هامش أعمال القمة اتفاقا إطاريا لتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت أمس بانسحاب عمر سيسكو إيمبالو رئيس غينيا بيساو، من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الاقتصادي الياباني الإفريقي “تيكاد 8” في تونس، احتجاجا على حضور زعيم جبهة البوليساريو المنتدى.

المصدر: وكالات

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