الكاظمي: مبادرة الحوار هي الطريق السليم لحل الأزمة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، أن “مبادرة الحوار هي الطريق السليم لحل الازمة السياسية الراهنة”، مشيراً الى العمل على تطوير هذه المبادرة.
وقال الكاظمي، في كلمة له خلال المؤتمر الرابع عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “الازمات السياسية في العراق من غير المعقول ان تكون بلا حلول، فإما طريق الأزمة والفوضى والصراع وتهديد السلم وإما طريق الاستقرار والأمن والبناء والازدهار”.
وأضاف الكاظمي “كانت لدينا أزمات طاحنة ويأس بشأن إمكانية تحقيق الامن، ولكن بفتوى الامام السيستاني وبالتفاف العراقيين والقوى السياسية الوطنية والقوات المسلحة قاتلنا الدواعش وطردناهم وأمن العراقيين على مدنهم وارواحهم من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة”.
وأكد الكاظمي أن “مبادرة الحوار هي الطريق السليم لحل الازمة وسنعمل على تطوير هذه المبادرة”، مبيناً “نحن امام ازمة سياسية تهدد المنجز الأمني والمواطنين بدأوا يشعرون بالقلق”.
ولفت الى أن “العراق ما زال يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق قفزات اقتصادية ولقد تجاوزنا أزمة اقتصادية ووفرنا الرواتب للموظفين”. ودعا الكاظمي “الجميع إلى تقديم التنازلات وجميع العراقيين حريصون على البلد”، مبينا أن “العراق أكبر من الجميع”.
المصدر: الفرات نيوز