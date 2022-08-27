الجبل الأسود تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني روسي استهدف الحكومة

أكدت هيئة الأمن القومي في جمهورية الجبل الأسود يوم الجمعة، أن قراصنة روسا شنوا هجوما إلكترونيا عنيفا، ومنسقا على مواقع حكومة الجبل الأسود، وأجهزتها.

وقالت الهيئة إن جمهورية الجبل الأسود “تواجه حربا هجينة في الوقت الحالي”.

وانضمت الدولة الواقعة على البحر الأدرياتيكي إلى حلف شمال الأطلسي عام 2017 على الرغم من المعارضة القوية من جانب موسكو، كما شاركت أيضا في العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وبالإضافة إلى معظم الدول الأوروبية، أضافت روسيا جمهورية الجبل الأسود إلى قائمتها الخاصة “للدول غير الصديقة” الخاضعة لعقوبات جوابية من روسيا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبلغت حكومة جمهورية الجبل الأسود عن أول سلسلة من الهجمات السيبرانية على خوادمها، لكنها قالت إنها تمكنت من منع حدوث أي ضرر.

وزعمت هيئة الأمن القومي أن “أجهزة روسية منسقة تقف وراء الهجوم السيبراني”.

وأضافت “هذا النوع من الهجوم تم تنفيذه لأول مرة في جمهورية الجبل الأسود وتم الإعداد له لفترة طويلة”.

وقال دوسان بولوفيتش وهو مسؤول حكومي: “أستطيع الجزم بأن هذا الهجوم الذي تتعرض له جمهورية الجبل الأسود خلال هذه الأيام يأتي مباشرة من روسيا”.

المصدر: أ ب