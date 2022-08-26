مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا جزين 4 ايام بسبب عطل على الخط الرئيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2022 - 13:06

مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا جزين 4 ايام بسبب عطل على الخط الرئيسي

منذ 1 ساعة 26 August، 2022
مصلحة الليطاني
لبنان

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه ” سيتم قطع مياه الري عن كل مشروع ري صيدا – جزين، من قناة منسوب ال 600أنان اليوم بتاريخ 26-8-2022، بسبب حصول عطل مفاجئ على خط الجر الرئيسي قياس 700ملم في بلدة كفرفالوس، قبل المأخذ المزدوج رقم P. D. 1 – 2 /1  بمسافة 100 مترا وقد باشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة ، الكشف على مكان العطل لتحديد نوعه وحجمه و العمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته بأسرع وقت ممكن،
وعليه ستكون فترة قطع المياه لمدة ٤ أيام ( أربعة أيام ) من تاريخه.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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