مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا جزين 4 ايام بسبب عطل على الخط الرئيسي

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه ” سيتم قطع مياه الري عن كل مشروع ري صيدا – جزين، من قناة منسوب ال 600أنان اليوم بتاريخ 26-8-2022، بسبب حصول عطل مفاجئ على خط الجر الرئيسي قياس 700ملم في بلدة كفرفالوس، قبل المأخذ المزدوج رقم P. D. 1 – 2 /1 بمسافة 100 مترا وقد باشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة ، الكشف على مكان العطل لتحديد نوعه وحجمه و العمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته بأسرع وقت ممكن،

وعليه ستكون فترة قطع المياه لمدة ٤ أيام ( أربعة أيام ) من تاريخه.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام