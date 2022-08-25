حزب الله شيع والدة الشيخ راغب حرب

شيع حزب الله وأهالي بلدة جبشيت الجنوبية الحاجة سكنة حرب والدة شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب في مأتم مهيب، شارك فيه ممثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المكتب السياسي في حركة امل جميل حايك، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون، عضو هيئة الرئاسة في حركة امل خليل حمدان ممثلا قيادة الحركة، إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد وحشد من علماء الدين والفعاليات وعوائل الشهداء واهالي البلدة والقرى المجاورة.

موكب التشييع انطلق من أمام النادي الحسيني حيث حمل الجثمان على الاكف وقد لف براية حزب الله وتقدمه حملة الأكاليل وصور لقادة المقاومة وشهدائها وصور للشيخ الشهيد راغب حرب اضافة الى صورة عملاقة للراحلة، وسارت الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي، وجاب موكب التشييع شوارع البلدة ردد خلاله المشيعون اللطميات الحسينية وصولا الى جبانة البلدة حيث أمّ إمام بلدة جبشيت الشيخ عبدالكريم عبيد الصلاة على الجثمان الطاهر لتوارى الثرى الى جانب ابنها الشيخ راغب حرب .

واعتبر السيد صفي الدين بعد انتهاء التشييع “أننا نشهد اليوم في وداع الحاجة أم راغب حرب أنها قد أحسنت العطاء وهل هناك عطاء افضل من عطاء الجواهر والعظماء والشهداء من ابنائها وشيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب الذي كان أساسًا ومدماكًا في هذه المسيرة المقاومة”، وتابع “حينما نودع الحاجة ام راغب في الحقيقة لا نودع امرأة عادية بل هي جبل شامخ وثابت وراسخ”، واضاف “بامكاني أن أقول لم تكن جزء من المقاومة بكل ابعادها فقط بل هي مقاومة بحد ذاتها ، في اقوالها وفي مواقفها وفي تربيتها واصالتها وفي صبرها ، رحمة الله عليها وسلام عليها وعلى الشيخ راغب وعلى كل الشهداء”.

المصدر: موقع المنار