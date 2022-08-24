تردي الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا وتحذيرات من أزمة معيشية غير مسبوقة

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا، أن البلاد تواجه أزمة إنسانية وسط ارتفاع الأسعار، وقد يواجه العديد من الأشخاص خيارا رهيبا يتمثل فى الامتناع عن الطعام لتدفئة منازلهم، أو العيش فى ظروف باردة ورطبة وغير سارة للغاية.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن نظام الرعاية الصحية فى المملكة المتحدة، من المرجح أن يواجه أصعب شتاء على الإطلاق، في حين أن الفقر المدقع للوقود سيؤدي حتما إلى زيادة كبيرة فى الطلب على الخدمات التي هي بالفعل ضعيفة للغاية، وسط مخاوف مرتقبة بشأن ازدحام المستشفيات.

وأثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر فى بريطانيا، حيث قام بنك إنجلترا، برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار قياسي 50 نقطة أساس منذ عام 1995، إلى 1.75%من 1.25% سنويا. والآن بلغ المعدل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008 حين كان 2%. وبحسب توقعات البنك، سيدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إلى أن التضخم السنوى سجل فى أبريل أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982 فى البلاد، حيث بلغ 9% مقابل 7% فى الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار اللسلع الاستهلاكية بنسبة 2.5% فى أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% فى مارس.

وتسببت العقوبات الغربية على روسيا باضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: يونيوز