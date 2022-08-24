أبجدية النصر.. سلام يا مهدي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2022 - 00:16
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إجتماع في وزارة الأشغال ضم وزراء الأشغال والبيئة والاقتصاد بحث موضوع الإهراءات في مرفأ بيروت
وزير الاشغال العامة علي حمية بعد الإجتماع: الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو سلامة الأرواح
حمية: سنرسل كتابا الى شركة "خطيب وعلمي" للكشف على الإهراءات كما سنرسل تقريراً كاملاً بالنتائج الى مجلس الوزراء
وزير الإقتصاد أمين سلام: الأولوية لتقرير "خطيب وعلمي" لتقييم وضع الإهراءات في مرفأ بيروت
وزير البيئة ناصر ياسين: علينا أن نجري تقييما بيئيا دقيقا لهذا الموقع
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منازل الفلسطينيين في قرية العراقيب بالنقب المحتل
وزير الحرب الصهيوني: نحن على اتصال بواشنطن ودول المنطقة بشأن محادثات استعادة الإتفاق النووي الإيراني
وزير الخارجية الايراني: سياسة العقوبات الجنونية التي ينتهجها الغرب فشلت في تحقيق أهدافها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يندد بشدة بالغارات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي السورية
لافروف: ندعو إلى عدم تسييس ملف عودة النازحين وندد بالسياسة العدوانية الأميركية في المنطقة والتي تمثل استعماراً جديداً
المستشار الألماني أولاف شولتس: كندا وألمانيا اتفقتا على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الى أوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: من لا يعتبر التصدي للعدوان أولوية يعاني من خلل ويتعامى عن حجم العدوان
السيد الحوثي: الأولوية تكمن في التصدي للعدوان الذي تقف خلفه أمريكا و"اسرائيل" وننصح دول العدوان بانهاء العدوان والحصار
مجلس القضاء الأعلى في العراق: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعطل المؤسسات العامة
الحشد الشعبي في العراق: لن نكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة
المغرب: استمرار محاولات اخماد النيران التي تلتهم نحو 700 هكتار من الغطاء النباتي بالحسيمة وإفران
زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق إندونيسيا
أبجدية النصر.. سلام يا مهدي
منذ 1 ساعة
23 August، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
أبجدية النصر.. سلام يا مهدي.
المصدر:
موقع المنار
ابجدية النصر
سلام يا مهدي
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