تقرير مصور | احتفال وحضور لافت بذكرى ولادة الامام المهدي(عج) في قم المقدسة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 15:30

تقرير مصور | احتفال وحضور لافت بذكرى ولادة الامام المهدي(عج) في قم المقدسة

منذ 2 ساعة 13 March، 2023
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ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

في مدينة قم المقدسة.. احتفال وحضور لافت بذكرى ولادة الامام المهدي(عج).

المصدر: قناة المنار

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