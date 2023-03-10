حزب الله أحيا في الهرمل ذكرى ولادة الإمام المهدي

نظم حزب الله ومركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل احتفالا في ذكرى ولادة الامام المهدي(عج) في مجمع سيد الشهداء(ع) في بلدة القصر في قضاء الهرمل، في حضور المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيراني السيد كميل باقر زادة، علماء دين وحشد من الفاعليات.

بعد آيات من القرٱن الكريم تلاها القارئ علي شمص ، أنشدت فرقة من كشافة الإمام المهدي نشيد سلام يا مهدي، بالاضافة الى تواشيح من وحي المناسبة.

وبالسياق، قال باقر زادة واكد أن “انتظار الفرج بالمعنى الحقيفي هو العمل والتمهيد لظهور الإمام المهدي من خلال بناء المجتمع النموذجي المؤمن المقاوم والمجاهد”، واشار الى أنه “ببركة دماء الشهداء فإن المقاومة الإسلامية في لبنان أصبحت معسكرا خاصا لإعداد وتدريب وتأهيل قادة وكوادر ونخبة الجنود في جيش صاحب الزمان” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام