صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 14:08

صواريخ أوكرانية تستهدف مقر إدارة رئاسة جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم)

منذ 10 mins 23 August، 2022
أخبار موقع المنار

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