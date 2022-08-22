وزارة الصحة ترد على ما يتداول عن سرقة مستحقات وأتعاب الأطباء والمستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 16:48

وزارة الصحة ترد على ما يتداول عن سرقة مستحقات وأتعاب الأطباء والمستشفيات

منذ 2 ساعة 22 August، 2022
وزارة الصحة
لبنان

ردت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الاثنين على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الاعلامية من أخبار مفادها بأن موظفين لدى وزارتي المالية والصحة يسرقون مستحقات وأتعاب الأطباء والمستشفيات ومن بينهم موظف مسؤول في وزارة الصحة العامة.

وقال البيان “يهم وزارة الصحة العامة أن تؤكد أن الشخص المذكور ليس لديه أي علاقة وظيفية مع وزارة الصحة، وهو موظف لدى جهة تنتدبه لمتابعة ملفاتها في وزارة الصحة العامة ولا علاقة لأي موظف في وزارة الصحة بهذا الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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