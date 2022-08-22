وزارة الصحة ترد على ما يتداول عن سرقة مستحقات وأتعاب الأطباء والمستشفيات

ردت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الاثنين على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الاعلامية من أخبار مفادها بأن موظفين لدى وزارتي المالية والصحة يسرقون مستحقات وأتعاب الأطباء والمستشفيات ومن بينهم موظف مسؤول في وزارة الصحة العامة.

وقال البيان “يهم وزارة الصحة العامة أن تؤكد أن الشخص المذكور ليس لديه أي علاقة وظيفية مع وزارة الصحة، وهو موظف لدى جهة تنتدبه لمتابعة ملفاتها في وزارة الصحة العامة ولا علاقة لأي موظف في وزارة الصحة بهذا الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام