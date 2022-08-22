قد تعاني من نقص في الفيتامين “د” من دون علمك..

يعاني العديد من الأشخاص من نقص في الفيتامين (د) من دون معرفتهم بالأمر، لكن هناك عدد من الأعراض التي يشعر بها الإنسان حتمًا ومن المهم التنبّه لها.

وهذه =6 أعراض ناجمة عن نقص في الفيتامين (د)، هي:

-التعب

-آلام الظهر والعظام

-بطء التئام الجروح

-الاكتئاب

-آلام العضلات

-كثرة الإصابة بالأمراض

ما هي أبرز فوائد هذا الفيتامين؟ وما أهم مصادر الحصول عليه غير الشمس؟ وفي حال ارتفاع مستواه، ما الذي يمكن أن يحدث لجسمك؟

-يساعد فيتامين (د) على التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السرطان.

-يمكنك الحصول عليه من شرب الحليب، وتناول التونا والسلمون، وشرب عصير البرتقال، وأشعة الشمس.

-من المهم عدم الإفراط بتناول فيتامين (د) لأنه يؤدي إلى الإصابة بحصى الكلى.

المصدر: سي ان ان