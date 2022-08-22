قد تعاني من نقص في الفيتامين “د” من دون علمك.. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 11:32

قد تعاني من نقص في الفيتامين “د” من دون علمك..

منذ 1 ساعة 22 August، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يعاني العديد من الأشخاص من نقص في الفيتامين (د) من دون معرفتهم بالأمر، لكن هناك عدد من الأعراض التي يشعر بها الإنسان حتمًا ومن المهم التنبّه لها.

وهذه =6 أعراض ناجمة عن نقص في الفيتامين (د)، هي:

-التعب
-آلام الظهر والعظام
-بطء التئام الجروح
-الاكتئاب
-آلام العضلات
-كثرة الإصابة بالأمراض

ما هي أبرز فوائد هذا الفيتامين؟ وما أهم مصادر الحصول عليه غير الشمس؟ وفي حال ارتفاع مستواه، ما الذي يمكن أن يحدث لجسمك؟

-يساعد فيتامين (د) على التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السرطان.
-يمكنك الحصول عليه من شرب الحليب، وتناول التونا والسلمون، وشرب عصير البرتقال، وأشعة الشمس.
-من المهم عدم الإفراط بتناول فيتامين (د) لأنه يؤدي إلى الإصابة بحصى الكلى.

المصدر: سي ان ان

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