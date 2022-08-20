الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت يوم 31 تموز/يوليو مواد كيميائية سامة ضد قواتنا في زابوروجيه (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2022 - 17:34

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت يوم 31 تموز/يوليو مواد كيميائية سامة ضد قواتنا في زابوروجيه (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 20 August، 2022
أخبار موقع المنار

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