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August 19 2022 - 14:36

مروّجو مخدّرات في قبضة أمن الدّولة

منذ 2 ساعة 19 August، 2022
امن الدولة
لبنان

بعد ملاحظة انتشار للمخدرات في المنتجعات السياحيّة في الجنوب، وتحديداً في جزّين وجوارها، وخصوصاً لدى الشباب والمراهقين، كثفت المديريّة العامة لأمن الدّولة في الجنوب،عملها  الأمنيّ  داخل المطاعم والمنتجعات السياحيّة والمسابح، واستطاعت رصد شبكة لترويج المخدّرات بمختلف أنواعها. تمّ توقيف الرأس المدبّر للشبكة، وهو سوريّ الجنسيّة يدعى ( كريم ن.) ، وبعد التحقيق معه اعترف بباقي أفراد شبكته وطريقة عملها، وتمّ توقيف اثنين منها، السوريّين (حسن ن. و توفيق ب.) والعمل جارىٍ حاليّاً على توقيف باقي أفراد العصابة.

المصدر: امن الدولة

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