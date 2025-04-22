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April 22 2025 - 13:00

إحباط عملية تهريب كميّة كبيرة من المخدرات إلى خارج لبنان

منذ 14 mins 22 April، 2025
امن دولة
لبنان

أعلنت المديرية العامة لجهاز «أمن الدولة» عن إحباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من المخدرات إلى خارج الأراضي اللبنانيّة.

وقال «أمن الدولة»، في بيان، إنّه «في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات وحماية الحدود من الأنشطة غير الشرعية، نفّذت دورية من مكتب بعلبك الإقليمي التابع للمديرية الإقليمية في بعلبك – الهرمل، عملية أمنية دقيقة عند منتصف ليل 21-22 نيسان 2025، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جرد نحلة».

وأشار إلى أنّه «تمّ ضبط حوالى 250 كلغ من مادة حشيشة الكيف، موضبة بطريقة محترفة، كانت معدّة للتهريب خارج الحدود بواسطة الدراجات النارية عبر المعابر غير الشرعية».

وأضافت المديرية أنّه «أجري المقتضى القانوني بناءً لإشارة القضاء المختص».

المصدر: مواقع

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