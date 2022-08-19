مالي تشيد بالتعاون العسكري مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب

أفاد وزير دفاع مالي، ساديو كامارا، بأن التعاون العسكري بين مالي وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب، يأتي بنتائج ملحوظة كبيرة.

وقال كامارا في حديثه لوكالة “نوفوستي”: “على مدى 10 سنوات نحافظ على التعاون العسكري في إطار مكافحة الإرهاب مع عدد من الدول. لكن بالتعاون مع روسيا حققنا نجاحات ملحوظة خلال عدة أشهر”.

ووصف الوزير روسيا بأنها الشريك الاستراتيجي لبلاده، مدققا: “تعد روسيا شريكا استراتيجيا هاما منذ حصول (مالي) على الاستقلال. وتتمسك (روسيا) بسياسة التعاون العسكري الهادف إلى حماية مصالح مالي”.

وأعلنت وزارة خارجية مالي، سابقا، أن الطائرات التي تقدمها روسيا، سمحت لمالي بتغيير استراتيجية معاركها ضد الإرهابيين، مضيفة أن موسكو تقدم المساعدة الفنية والخبراء للبلاد.

وسلمت روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021 أربع مروحيات نقل عسكرية من طراز “مي-171” لمالي. وأفادت وسائل إعلام في أغسطس الجاري بحصول مالي على عدد من الطائرات والمروحيات العسكرية من روسيا، وبينها المقاتلات من طراز “L-39″ و”سو-25” وكذلك المروحيات الحربية من طراز “مي-24 بي” و”مي-8″ وطائرات النقل التكتيكية من طراز “CASA C-295”.

المصدر: وكالات