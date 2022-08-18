أردوغان يعتزم التواصل مع بوتين لتقييم نتائج لقائه بغوتيريش وزيلينسكي في أوكرانيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه سيبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، نتائج اجتماعه اليوم بمدينة لفوف الأوكرانية مع فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الثلاثي، “سنقيّم نتائج جميع اجتماعاتنا اليوم مع بوتين”.

من جانبه، صرح زيلينسكي، خلال المؤتمر الصحفي، بأن المفاوضات مع موسكو ممكنة فقط بعد سحب القوات الروسية من المناطق التي تسيطر عليها موسكو. وقال زيلينسكي “كي تبدأ مفاوضات السلام، يجب على روسيا أن تغادر المناطق المحتلة أولاً”.

في سياق متصل، وقعت أنقرة وكييف، اليوم الخميس، اتفاقية لإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا، وذلك على هامش اللقاء الثلاثي في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، بين زيلينسكي والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، في تغريدة على تويتر “توقيع اتفاقية بين تركيا وأوكرانيا لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب”.

وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن الاتفاق وقعه من الجانب التركي وزير التجارة محمد موس، ومن الجانب الأوكراني وزير البنية التحتية ألكسندر كوبراكوف، عقب محادثات ثنائية بين أردوغان وزيلينسكي.

وقال أردوغان خلال المؤتمر الصحفي مع زيلينسكي وغوتيريش: “أبلغت زيلينسكي استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا”. وأضاف أردوغان “أثق بأن الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك