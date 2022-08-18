المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يعلن تسجيل أكثر من 13 ألف و500 إصابة بجدري القردة في 49 ولاية أميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2022 - 18:06
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النائب حسن فضل الله: الصيغة المتداولة في الإعلام للدولار الجمركي غير مقبولة وعلى الحكومة توضيحها للرأي العام
النائب فضل الله: هناك محاولات للتهرب من المسؤولية وتقاذف كرة النار والجميع يتصرف كمعارضة
وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام: تداعيات سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار السلع ستكون ضئيلة جداً جداً جداً
سلام: أغلب السلع الغدائية لن تخضع للرسم الجديد وطلبنا من وزارة المالية جداول السلع التي من المفترض أن تخضع لهذا الدولار
رئيس لجنة المال والموازنة: اللجنة امهلت وزارة المال اسبوعا اضافيا لتقديم ارقام حول تمويل الاعتمادات الواردة في الموازنة
النائب ابراهيم كنعان: المطلوب أيضاً من وزارة المال تقديم ارقام حول الاثر المالي للدولار الجمركي ليبنى على الشيء مقتضاه
النائب حسن مراد: هناك معلومات عن ضغط اوروبي ـ اميركي لتعليم النازحين السوريين في دوامات قبل الظهر مكان الطلاب اللبنانيين
اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار باتجاه حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال جنين
قوات الإحتلال الصهيوني تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس بعشرات الآليات وتطلق الرصاص والقنابل الغازية باتجاه الفلسطينيين
استشهاد الشاب الفلسطيني وسيم ناصر خليفة (18 عاما) جرّاء إصابته برصاص الاحتلال في نابلس في الضفة الغربية المحتلة
الهلال الأحمر: إصابة 34 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في رام الله والبيرة
إعلام العدو: نلاحظ اقتراب ايران من التوقيع على الاتفاق النووي مع الدول الكبرى
إعلام العدو: "اسرائيل" تستعد لسيناريوهات مختلفة والمنظومة الإسرائيلية تعمل على تشخيص الإتجاهات
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره العماني: إذا لم يتم الاتفاق على كل شيء لا يمكن الحديث عن التوصل لاتفاق مستقر
المبعوث الروسي الى مفاوضات فيينا النووية: لدينا فرصة كبيرة للوصول لاتفاق نهائي في المفاوضات أكثر من أي وقت مضى
المبعوث الروسي: النتيجة النهائية تعتمد على كيفية رد الولايات المتحدة على اقتراحات ايران المعقولة
الدفاع الروسية: نشر 3 طائرات ميغ و31 طائرة مزودة بصواريخ فرط صوتية بمقاطعة كالينينغراد ضمن اجراءات الردع الاستراتيجي
الخارجية الامريكية: الصين تعاملت بطريقة تصعيدية خطيرة وعدوانية من خلال ردها العسكري على زيارة بيلوسي لتايوان
الجزائر: ارتفاع عدد وفيات الحرائق في ولايات شرقي البلاد إلى 38 شخصا على الأقل وفرق الاطفاء والجيش يواصلون العمل لإخمادها
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع معلم جنتا للسياحة الجهادية الجمعة الساعة 5:30 عصراً في بلدة جنتا_ يحفوفا البقاعية
المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يعلن تسجيل أكثر من 13 ألف و500 إصابة بجدري القردة في 49 ولاية أميركية
منذ 13 mins
18 August، 2022
الولايات المتحدة
جدري القرود
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