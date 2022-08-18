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August 18 2022 - 12:12

طريقة غير متوقعة لإطالة مدة تخزين المواد الغذائية

منذ 10 mins 18 August، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت الخبيرة يوليا ليميشيفا، أن حفظ وتخزين المواد الغذائية بصورة صحيحة يساعد على إطالة صلاحيتها وجودتها.

وتشير ليميشيفا في حديث لوكالة prime الروسية، إلى أن حفظ المنتجات والأطعمة في الثلاجة بصورة صحيحة وفق درجة حرارة كل رف من رفوفها يطيل صلاحيتها ويحافظ على جودتها، يجب الانتباه إلى أن درجة الحرارة في الثلاجة تختلف من رف إلى آخر.

فمثلا باب الثلاجة يصلح لحفظ الصلصات والمشروبات والمربيات. الرفوف العليا للثلاجة تصلح لحفظ الأطعمة سريعة التلف مثل اللحوم ومنتجات الألبان المختلفة. وتصلح الرفوف السفلى والأدراج، لحفظ الفواكه والخضروات”.

وتؤكد على أنه من الضروري حفظ الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان منفصلة ومن الأفضل أن تكون مغلفة ولكن ليس بأكياس النايلون بل في أكياس ورقية أو علب كرتونية.

وتضيف موضحة، من الأفضل حفظ الأطعمة الجاهزة في الرفوف الوسطية للثلاجة في علب أو حاويات. كما تنصح بعدم وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة.

المصدر: نوفوستي

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