زاخاروفا: محطة زابوروجيه الذرية تنتظر زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2022 - 11:32

زاخاروفا: محطة زابوروجيه الذرية تنتظر زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ 46 mins 17 August، 2022
ماريا زاخاروفا
أخبار دولية - روسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنها “لا تفهم لماذا لم يتمكن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة زابوروجيه الذرية حتى الآن”.

وتابعت زاخاروفا، في حديث لإذاعة “سبوتينك”، “إذا تمكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الوصول إلى أوكرانيا بزيارة، لا أفهم بصراحة لماذا لا يمكن لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي هيئة أممية وواحدة من فروعها “العائلة الأممية الكبيرة”، برأي سكرتارية الأمم المتحدة – التوجه إلى محطة زابوروجيه الذرية”.

وأضافت “تنتظر (المحطة) وصول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما أن الحديث لا يدور عن موظفي المحطة فحسب بل ويبدو لي أن العالم كله ينتظره، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يحدث حول هذه المنشأة الذرية وعلى وجه الخصوص ما يقوم به نظام كييف تجاه أمن المحطة الذرية”.

المصدر: روسيا اليوم

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